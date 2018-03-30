На украинских дипломатов и консулов, которые останутся работать в Российской Федерации после выдворения из РФ 13 их коллег, возрастут нагрузки и давление. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook, передает

“В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет труднее, возрастет нагрузка и давление”, — прокомментировала Геращенко зеркальные меры России.

Она также отметила, что необходимо поддержать “наших героических дипломатов в РФ, которые самоотверженно работают, оказывая помощь политзаключенным, посещая судилища, выбивая свидания”.

По словам Геращенко, первое, что нужно для этого сделать, это принять закон о дипломатической службе, чтобы усилить социальные гарантии украинских дипломатов, создать надлежащие условия и защиту. Кроме того, в правительстве необходимо на уровне одного из действующих вице-премьеров закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию поддержки и юридической помощи семьям заложников и политзаключенных, украинцев и крымских татар.

“Также мы ожидаем усиления солидарности мира по освобождению наших заложников, усиление давления на РФ, которая 4 года удерживает А. Сенцова. А. Кольченко, В. Карпьюка, С. Клиха, других наших пленников”, - подчеркнула первый заместитель председателя парламента.

Как сообщал 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.

В ответ на это, Россия решила выслать 13 представителей диппредставительств Украины.

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