В результате вооруженного нападения во Франции на автомобиль с
азербайджанским журналистом Рахимом Намазовым погибла его жена, сам
он находится в критическом состоянии. набег произошло в жилом
квартале Фото: ЕРА Семь выстрелов по автомобилю, в котором
находились журналист и его жена Аида, были произведены, когда они
припарковались в жилом квартале коммуны Коломье.Аида погибла от
выстрела в голову с близкого расстояния, Намазов госпитализирован в
критическом состоянии в тяжелым огнестрельным ранением в
спину.Местные власти предполагают, что случай мог быть сведением
политических счетов.У Намазова трое детей."Эхо Кавказа" пишет, что
на родине журналист критиковал политическое руководство
Азербайджана и отсидел полгода в одиночной камере.
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