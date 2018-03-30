В результате вооруженного нападения во Франции на автомобиль с азербайджанским журналистом Рахимом Намазовым погибла его жена, сам он находится в критическом состоянии. набег произошло в жилом квартале Фото: ЕРА Семь выстрелов по автомобилю, в котором находились журналист и его жена Аида, были произведены, когда они припарковались в жилом квартале коммуны Коломье.Аида погибла от выстрела в голову с близкого расстояния, Намазов госпитализирован в критическом состоянии в тяжелым огнестрельным ранением в спину.Местные власти предполагают, что случай мог быть сведением политических счетов.У Намазова трое детей."Эхо Кавказа" пишет, что на родине журналист критиковал политическое руководство Азербайджана и отсидел полгода в одиночной камере. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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