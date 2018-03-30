На луганском направлении в зоне антитеррористической операции 30 марта режим тишины полностью соблюдался, отметили в штабе АТО. Пасхальное перемирие на Донбассе было объявлено 30 марта Фото: EPA Пострадавшие госпитализированы.По состоянию на 18.00 в пятницу было зафиксировано 16 обстрелов боевиками украинских позиций.Отмечается, что на донецком направлении террористы применяли стрелковое оружие, минометы калибра 82 мм, гранатометы, противотанковые управляемые ракеты, зенитную установку.В то же время на луганском направлении режим тишины полностью соблюдался. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1904984936178970 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.26 марта трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о перемирии на Донбассе на период пасхальных праздников. ВСУ заявляли, что готовы его придерживаться. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта операции антитеррористической донбассе направлении Теги: война в украине