|В первый день пасхального перемирия на Донбассе один украинский военный погиб, еще трое ранены – штаб АТО
|30.03.2018 20:12
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https://www.facebook.com/ato.news/posts/1904984936178970
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.26 марта трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о перемирии на Донбассе на период пасхальных праздников. ВСУ заявляли, что готовы его придерживаться.
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