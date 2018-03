Хозяин ресторана съел стейк перед протестующими веганами По теме: В канадском городе Торонто хозяин и шеф-повар ресторана приготовил и съел стейк из оленя перед защитниками животных. Активисты устроили пикет перед рестораном Майкла Хантера Antler Kitchen and Bar, сообщает The Washington Post, передает со ссылкой на . Они размахивали плакатом с надписью "Убийство" и требовали запретить подавать здесь блюда из мяса. Тогда Хантер появился в витрине с влажный оленьей ногой и демонстративно разрезал ее. Затем отправился жарить стейк на кухню. Через некоторое вернулся с готовым стейком и съел его на глазах возмущенных активистов. "Я подумал, что покажу им. У меня будет собственный протест", - заявил Хантер журналистам. Ресторан Antler Kitchen and Bar специализируется на блюдах "оригинальной канадской кухни". В том числе из мяса диких животных - оленя, бизона, кабана и кролика. Местные вегетарианцы и веганы провели под рестораном 5 пикетов. По словам одной из активисток, они выбрали это место потому, что от небольшого ресторана добиться изменений проще, чем от больших сетей. После одного из первых пикетов в меню заведения добавили вегетарианские блюда в знак того, что в заведении будут рады гостям, которые не едят мяса. Однако акции продолжились. Веганы и вегетарианцы - люди которые отказались от приема пищи животного происхождения. Ассоциации диетологов Америки и Канады еще в 2003 году заявили, что сбалансированное веганское питания подходит для всех людей, даже для новорожденных. 2015 Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения (IARC) сообщило о связи рака с потреблением мяса.











