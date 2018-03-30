Международный валютный фонд в пятницу заявил, что Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночной в рамках программы кредитования в размере 17,5 млрд долларов. Об этом в МВФ сообщили изданию Reuters, передает

В 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, однако невыполнение правительством решений привело к замораживанию предоставления дополнительных кредитов от МВФ после двух последних траншей в апреле прошлого года.

В Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, поддерживаемых МВФ, на фоне президентских и парламентских выборов, которые состоятся в стране не позднее 2019 года. Текущая программа МВФ также заканчивается в марте следующего года.

Сейчас Кабинет министров определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной в пятницу.

"Мы считаем, что важно, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были реализованы в 2016 году, и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине в последние годы", - заявил в комментарии Reuters представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Он не комментировал, как решение правительства повлияло на прогноз относительно следующего транша кредита, однако Фонд ранее дал понять, что регулирование цен на газ является ключевым требованием для дальнейшего финансирования.

Как сообщал главными условиями для завершения очередного пересмотра программы сотрудничества Международного валютного фонда для Украины и выделения очередного транша остается принятие закона о Антикоррупционном суде и выполнение обещаний по согласованию цен на газ с рыночной.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира