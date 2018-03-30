На сегодняшний день одной из главных проблем в украинской политике является популизм.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил президент Международного института мира, экс-депутат Европейского парламента от Социал-демократической партии Австрии Ганс Свобода, информирует svodka.net.

«…Популизм (и то же самое можно сказать о Западе) часто используют очень богатые люди без идеологической ориентации, которые имеют исключительно экономическое или так называемое «прагматическое» видение», — сказал он.

По словам Свободы, если посмотреть на политические партии, то в течение многих лет не было разделения между правыми и левыми, консерваторами и социалистами. Так, на самом деле есть лишь разделение между разными группами и разными олигархами с различной деловой ориентацией

«Мы пытались увидеть какую-то социал-демократическую ориентацию Партии регионов, но это было невозможно. Я прекратил сотрудничество с ними, потому что не было никакого сотрудничества, они не были готовы. У меня были долгие дискуссии с господином Януковичем (экс-президентом Украины Виктором Януковичем, — ред.), господином Азаровым (бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым, — ред.) и другими, но там не было готовности принять демократические принципы, определенную идеологию. Ее как таковой не существовало за ними», — сказал он.

Эксперт добавил, что можно было бы сказать, что у них была неправильная идеология, но ее не было вообще.

«Мы слышали только, что мы и наши люди хотят стать богатыми, хотим получить власть и все. Но это не может быть частью жизнеспособной политической системы», — подытожил Свобода.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира