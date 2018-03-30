После пожара в торговом центре Кемерово за психологической помощью обратились 200 человек, отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Количество пострадавших составляет 79 человек Фото: ЕРА "Два тяжелых пациента, которые были в коматозном состоянии на искусственной вентиляции легких, мальчик Сережа 11 лет и 18-летний молодой человек Ваня Заварзин... в состоянии пока средней тяжести, но уже переход в удовлетворительное состояние", – отметила она.По данным Скворцовой, за психологической помощью после случившегося обратились 200 человек.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.29 марта сообщали о 12 людях, которые находятся в больнице. Общее число пострадавших составляет 79 человек.По факту инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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