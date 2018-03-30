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В больнице остаются пять человек, пострадавших во время пожара в Кемерово – минздрав РФ
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30.03.2018 20:20
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После пожара в торговом центре Кемерово за психологической помощью
обратились 200 человек, отметила министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Количество пострадавших составляет 79 человек Фото: ЕРА "Два
тяжелых пациента, которые были в коматозном состоянии на
искусственной вентиляции легких, мальчик Сережа 11 лет и 18-летний
молодой человек Ваня Заварзин... в состоянии пока средней тяжести,
но уже переход в удовлетворительное состояние", – отметила
она.По данным Скворцовой, за психологической помощью после
случившегося обратились 200 человек.Пожар в Кемерово произошел
25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание
возникло в детской батутной комнате. По данным министерства
чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64
человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41
ребенок.29 марта сообщали о 12 людях, которые находятся в больнице.
Общее число пострадавших составляет 79 человек.По факту
инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.
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