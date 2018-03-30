Киевский городской председатель обнародовал свои доходы за 2017 год. Оказалось, что мэр получает 15 550 грн зарплаты в месяц.

Об этом говорится в Едином госреестре деклараций, передает со ссылкой на .

Среди доходов за прошлый год значится дар в неденежной форме от Национального олимпийского комитета - 11,6 тыс. грн, банковские проценты - 212 грн.

Также в 2017 году задекларировал 4,9 млн грн доходов от роялти. Это в три раза больше чем в прошлом году. На банковских счетах Кличко сохраняет 1000 евро, $1200, 130 тыс. грн; наличными 29,5 тыс. евро и $18,1 тыс. Третьим лицам мэр занял 8,4 млн евро и $697,6 тыс. Судя по предыдущей декларации, долг ему так и не отдали.

В собственности мэра квартира площадью 251,8 кв м в . Жилой дом площадью 785,5 "квадрата" и земельный участок на 2,5 тыс. кв м в с. Лютеж Вышгородского района Киевской области записаны на жену мэра Наталью Егорову.

Кроме этого, Кличко владеет французькм каменным часами XIX в, 7 элитными наручными часами, роялем Yamaha.

А с транспортных средств в главы столицы девять велосипедов (стоимость последнего, приобретенного в 2016 году, 135 тыс. грн), мотоцикл Fine Custom и прицеп-платформа. Автомобили Sequoia, в 2014 году выпуска, Land Rover 2013 года записаны на жену.

Еще и Наталья Егорова задекларировали расходы на страхование в Германии, согласно 244,9 тыс. грн и 299,1 тыс. грн.

Столичный городской голова не входит даже в тройку мэров украинских городов с самой высокой зарплатой.

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