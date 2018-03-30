|Во Франции расстреляли автомобиль азербайджанского журналиста, его жена погибла
|30.03.2018 20:27
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Во Франции жертвами вооруженного нападения стали азербайджанский журналист Рахим Намазов и его жена. Мужчина находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения в спину, его жена убита выстрелом в голову с близкого расстояния. Об этом сообщает со ссылкой на Businessinsider.
Трагедия случилась в близи города Тулуза в юго-западной части Франции. Намазов и его жена ехали в автомобиле, когда в их направлении было сделано семь выстрелов.
По имеющейся информации, азербайджанский журналист проживал во
Франции в изгнании.