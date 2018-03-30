Участие в этом деле ГПУ показывает, что все-таки полной независимости и автономности в работе НАБУ и САП от политического руководства страны не было, отметил в Фейсбуке журналист.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко вместе с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником требуют увольнения Специального антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, информирует svodka.net.

Основания для увольнения — контрольно-дисциплинарное дело, возбужденное на основании трехмесячного прослушивания кабинета Холодницкого детективами НАБУ с санкции департамента ГПУ, именуемого с легкой руки Сергея Лещенко «департамент Кононенко-Грановского». Это тот самый департамент, сотрудники которого задержали в 2016-м двух агентов НАБУ и удерживали их в ГПУ, а также раскрыли конспиративную квартиру НАБУ.

Оснований для возбуждения уголовного дела и обвинения в коррупции против Холодницкого не нашлось. Но дисциплинарное производство и заявление генпрокурора означает, что решение уволить Холодницкого принято давно. Основания для увольнения — якобы утечка данных по расследованию посторонним лицам.

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В своем заявлении директор НАБУ заявил, что работать с Холодницким не будет в любом случае, и сделал очень серьезные обвинения против Холодницкого в «сливе» информации по ряду дел фигурантам расследования. Все обвинения будут оглашены публично, и значит мы сможем дать им оценку. Публичность в принципе — это позитивный шаг.

Парадокс, но Холодницкий оказался неугоден одновременно и НАБУ, которое поддерживают посольство США и европейские дипломаты, и президенту Петру Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко, которые, действительно, дали отмашку на проведение операции и увольнение Холодницкого.

Необычный альянс, не правда ли? Напишу статью по этому невероятному событию и его последствиям для многих антикоррупционных расследований. По некоторым из них не исключена теперь угроза закрытия. В результате прослушивания в ГПУ «засвечена» почти вся оперативная работа НАБУ и САП по работе в высших органах власти. Очевидно, что это будет мощный удар по антикоррупционным институтам, поскольку участие ГПУ показывает, что все-таки полной независимости и автономности в работе НАБУ и САП от политического руководства страны не было.

Однако в любом случае, судить будем по результатам. Внимание к работе НАБУ и САП и так было большим, сейчас оно усилится. Это хорошо. В основе работы этих органов — репутация и доверие, все проблемы должны быть на ладони, и если есть основания — значит расследования по своим сотрудникам надо проводить, здесь нет сомнений.

И ключевой маркер — а кого изберут на конкурсе новым прокурором? Это теперь неизвестный фактор. ГПУ все также будет иметь решающий голос в определении нового прокурора САП.

Очень знаковый скандал, настоящее событие и испытание для новых антикоррупционных органов. Думаю, что этот компромисс повлечет за собой комплекс и других решений.

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