Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, нардепы от Радикальной партии Олег Ляшко и Юрий Шухевич, от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко, от "Народного фронта" Максим Бурбак и внефракционный народный депутат Андрей Белецкий стали авторами законопроекта "О правовом статусе заложников, лишенных свободы и осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами". Законопроект № 8205 зарегистрирован в Верховной Раде 27 марта Фото: rada.gov.ua Предполагается, что украинская спецслужба будет выдавать документ, что человек был незаконно лишен свободы. Кроме того, должно выдаваться специальное удостоверение "лица, пострадавшего от незаконного лишения свободы". Согласно документу, человек с такими документами будет иметь право на юридическую помощь от государства, а также на медицинское обслуживание. Ответственных за предоставление услуг должен определить правительство Украины. Кроме того, незаконно лишенные свободы люди будут иметь право на социальное жилье, денежную компенсацию от государства за срок пребывания в неволе в размере минимальной заработной платы в месяц, отсрочку платежей по кредитам, освобождение от штрафных санкций и восстановление на прежней работе. Если человек был незаконно осужден в другом государстве, украинская власть будет помогать ему с правовой помощью в ситуации с обращением его за компенсацией.Среди авторов законопроекта первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, нардепы от Радикальной партии Олег Ляшко и Юрий Шухевич, от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко, от "Народного фронта" Максим Бурбак, внефракционный народный депутат Андрей Белецкий.27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит 31 января сообщил, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев.Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук сегодня заявил, что сейчас рассматривают цифры "104–109 на 37" в рамках второго этапа обмена удерживаемыми лицами на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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