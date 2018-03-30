Определенные факторы указывают на вероятность потери зуба вследствие заболеваний пародонта.

Ученые вычислили 9 факторов риска: возраст, мужской пол, курение, отсутствие адекватного лечения и гигиены ротовой полости, сахарный диабет, гипертония, ревматоидный артрит и тип передних зубов, информирует svodka.net.

Ученые из Кувейта проанализировали информацию о 1775 пациентах и выяснили, что заболевания пародонта — основная причина, приводящая к экстракции зуба.

Вот еще некоторые результаты:

• Самыми частыми сопутствующими заболеваниями были сахарный диабет (19,2%) и гипертония (13,6%)

• Мужчины чаще, чем женщины теряют зубы вследствие заболеваний пародонта (33% и 27%)

• Курильщики или бывшие курильщики составили 31%

• 39% пациентов никогда не обращались к стоматологу для профилактического лечения

• Только 16% пациентов чистили зубы дважды в день или чаще

• 60% никогда не чистили зубы или использовали зубную щетку не регулярно

«Оценка степени риска – важный аспект современной стоматологии. Выявление пациентов, у которых вероятно тяжелое течение заболеваний пародонта, поможет правильно назначать профилактическое лечение», — говорит президент Американской Ассоциации Пародонтологии Kenneth A. Krebs.

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Заболевания пародонта — одна из основных причин потери зубов во всем мире. Специальное лечение пародонта и соблюдение гигиенических правил позволяет свести потерю зубов к минимуму.

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