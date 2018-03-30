|Назвали основные риски потери зубов
|30.03.2018 20:36
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Определенные факторы указывают на вероятность потери зуба вследствие заболеваний пародонта.
Ученые вычислили 9 факторов риска: возраст, мужской пол, курение, отсутствие адекватного лечения и гигиены ротовой полости, сахарный диабет, гипертония, ревматоидный артрит и тип передних зубов, информирует svodka.net.
Ученые из Кувейта проанализировали информацию о 1775 пациентах и выяснили, что заболевания пародонта — основная причина, приводящая к экстракции зуба.
Вот еще некоторые результаты:
• 39% пациентов никогда не обращались к стоматологу для
профилактического лечения
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Заболевания пародонта — одна из основных причин потери зубов во всем мире. Специальное лечение пародонта и соблюдение гигиенических правил позволяет свести потерю зубов к минимуму.