|Американские спецслужбы устроили "серию возмутительных эпизодов" с российскими дипломатами
|30.03.2018 20:38
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Министерство иностранных дел РФ заявило, что американские спецслужбы в последние дни резко активизировали провокационные действия против российских дипломатов в США.
Как передает "Интерфакс", об этом говорится в комментарии МИДа России.
Отмечается, что после объявления о высылке 60 дипсотрудников РФ из США, американские спецслужбы предпринимают активные попытки вступить с ними в контакт. Например, настойчиво предлагается материальная помощь – "на взаимовыгодной основе".
На Смоленской площади рассказали, что таких инцидентов – десятки. "Наших коллег буквально атакуют такими предложениями", — подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
МИД РФ отмечает, что, несмотря на провал таких попыток, "выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий".
В комментарии констатируется, что все подобные случаи в Москве тщательно фиксируют и .
Высылка российских дипломатов из США последовала в рамках солидарного жеста с Великобританией, где после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были высланы 23 дипсотрудника РФ с семьями.Источник - .
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