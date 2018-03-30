Министерство иностранных дел РФ заявило, что американские спецслужбы в последние дни резко активизировали провокационные действия против российских дипломатов в США.

Как передает "Интерфакс", об этом говорится в комментарии МИДа России.

Отмечается, что после объявления о высылке 60 дипсотрудников РФ из США, американские спецслужбы предпринимают активные попытки вступить с ними в контакт. Например, настойчиво предлагается материальная помощь – "на взаимовыгодной основе".

На Смоленской площади рассказали, что таких инцидентов – десятки. "Наших коллег буквально атакуют такими предложениями", — подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ отмечает, что, несмотря на провал таких попыток, "выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий".

В комментарии констатируется, что все подобные случаи в Москве тщательно фиксируют и .

Высылка российских дипломатов из США последовала в рамках солидарного жеста с Великобританией, где после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были высланы 23 дипсотрудника РФ с семьями.

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