За первые два месяца экспорт украинских товаров увеличился на 16,6% до 6,7 млрд долл. США. Об этом сообщили в Нацбанке, передает

Рост стоимостных объемов экспорта металлургической продукции замедлился до 24% в годовом измерении (далее г/г - ред.) (с 36% г/г в январе) из-за ремонтных работ на отдельных металлургических заводах.

Сокращение добычи железных руд в феврале по сравнению с январем обусловило меньшие темпы роста их объемов экспорта (7% г/г в феврале против 25% г/г в январе).

После существенного роста в январе (почти на 50% г/г) экспорт машиностроения сократился в феврале на 3% г/г, в том числе из-за неравномерности поставок этой продукции в течение предыдущего года.

Зато после четырехмесячного падения возобновился рост экспорта зерновых культур (13% г/г) благодаря как росту мировых цен, так и наращиванию физических объемов поставок.

Высокими темпами продолжался рост экспорта мяса и молочной продукции (34% г/г и 50% г/г соответственно).

Напомним, украинская курятина побила рекорды по экспортированости и ценовой доступности.

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