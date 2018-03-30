|Хайди Клум снялась почти обнаженной для популярного мужского журнала
|30.03.2018 20:44
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Известная немецкая топ-модель Хайди Клум попала на обложку популярного мужского журнала в откровенном образе, сообщает womanel.
Стоит отметить, что в свои 44 года Хайди Клум может похвастаться идеальной фигурой. На всех снимках звезда запечетлена топлес, немного прикрывая грудь одеждой или руками.
В одном из интервью, супермодель рассказала, что спокойно относится к постепенному старению и пытается держаться за прошлое.
"Я смотрю на фото, где мне 24, конечно, в 44 я выгляжу по-другому, у меня четверо детей - но, снова таки, это о гармонии с собой и тем, кого ты видишь в зеркале." - добавила модель.
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