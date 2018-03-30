Проверку главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого по жалобе генпрокурора Украины Юрия Луценко и главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника будет проводить один представитель квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а решение примут коллегиально. Холодницкий возглавил САП 1 декабря 2015 года. Фото: Назар Холодницький / Facebook Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель отдела подготовки материалов по дисциплинарной ответственности и увольнению прокуроров с должности Алексей Котелевский."Жалобы поступают в КДКП, к нам они попадают в секретариат, мы их регистрируем в автоматизированной системе и через автоматизированное распределение жалоба попадает к конкретному члену комиссии. Он самостоятельно принимает решение открывать производство, или отказывать", – рассказал он.По словам Котелевского, член комиссии может продлить проверку не более чем на месяц, если не успевает ее произвести.Итоговое решение по жалобе принимается коллегиально.Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что прослушка в кабинете Холодницкого зафиксировала, как он "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.Впервые о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого сообщила "Украинская правда" 21 марта. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.В ГПУ 30 марта сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился в ГПУ.Луценко 30 марта попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении Холодницкого. Глава САП сказал, что "не держится за должность".Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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