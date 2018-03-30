В одном из столичных торгово-развлекательных центров прошли масштабные пожарно-тактические учения, передает корреспондент .

Участие в тренировке приняли представители Киевской службы спасения и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В рамках противопожарных учений, состоялась проверка пожарной безопасности ТРЦ. Спасатели и пожарные проверили исправность датчиков дыма, системы уведомлений, системы пожаротушения.

При участии сотрудников ТРЦ, спасатели смоделировали задымление в кинотеатре и провели эвакуацию. В частности, выполнили практическое задание по ликвидации пожара на парковке.

О том, как дымел ТРЦ, и как пожарные мужественно спасали паркинг от возгорания - смотрите в нашем видеоматериале.

Напомним, 25 марта в российском Кемерове произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 79 человек.

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