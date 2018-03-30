Телеканал окончательно уйдет из Вашингтона уже 1 апреля.

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Таким образом США ответили на высылку 60 дипломатов и ликвидацию санкт-петербургского консульства США. Как заявил Вашингтон, на территории США прекращают вещание рупора пропаганды Russia Today. Телеканал окончательно уйдет из Вашингтона уже 1 апреля, информирует svodka.net.

Государственная Дума РФ уже дала гневную оценку заявлению Белого дома. Заместитель председателя комитета Государственной Думы России по международным делам Алексей Чепа сказал по этому поводу, что это было сделано под давлением. «Официальные власти могут сказать, что они здесь ни при чем — это решение провайдера. Наверняка так и будет. Но на самом деле это целенаправленная политика», — отметил он. По мнению депутата, такое решение было принято целенаправленно и под давлением сверху, так как телеканал якобы пользуется огромной популярностью в США.

Кстати, это уже не первая неприятность подобного рода с «рупором Кремля». Немного ранее одиозная представительница МИД России Мария Захарова разразилась громкими угрозами в адрес Лондона из-за планов запретить работу пропагандистского Russia Today в Великобритании. В частности, она пообещала изгнать из РФ все британские СМИ, если британцы тронут пропагандистов RT.

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