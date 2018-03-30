Федерация футбола Украины просит открыть дисциплинарное
производство по факту демонстрации символики террористической
организации "ДНР" во время матча "Рома" – "Шахтер", который
состоялся в Риме 13 марта 2018 года. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Федерация футбола Украины поблагодарила
болельщиков, которые выступили с инициативой подачи жалобы Фото:
ffu.ua 16 марта федерация обратилась к УЕФА с просьбой открыть
дисциплинарное производство по факту демонстрации символики
террористической организации "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги
чемпионов "Рома" – "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта
2018 года."Федерация футбола Украины выражает благодарность
болельщикам, которые 19 марта также обратили внимание на этот факт
и выступили с инициативой подачи соответствующей жалобы в
международные футбольные институты", – говорится в
сообщении.Объединение болельщиков киевского футбольного клуба
"Динамо" "Родичі" 19 марта обратилось к президенту Федерации
футбола Украины Андрею Павелко относительно запрета на
использование символики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР"
на стадионах.Болельщики напомнили, что "ДНР" и "ЛНР" совершили ряд
преступлений, а на Донбассе за время вооруженного
конфликта погибло более 10 тыс. человек.Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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