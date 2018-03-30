Федерация футбола Украины просит открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики террористической организации "ДНР" во время матча "Рома" – "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Федерация футбола Украины поблагодарила болельщиков, которые выступили с инициативой подачи жалобы Фото: ffu.ua 16 марта федерация обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики террористической организации "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018 года."Федерация футбола Украины выражает благодарность болельщикам, которые 19 марта также обратили внимание на этот факт и выступили с инициативой подачи соответствующей жалобы в международные футбольные институты", – говорится в сообщении.Объединение болельщиков киевского футбольного клуба "Динамо" "Родичі" 19 марта обратилось к президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко относительно запрета на использование символики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на стадионах.Болельщики напомнили, что "ДНР" и "ЛНР" совершили ряд преступлений, а на Донбассе за время вооруженного конфликта погибло более 10 тыс. человек.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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