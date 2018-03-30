Ученые утверждают, что стрессы ведут к эмоциональному истощению, следовательно очень важно научиться справляться с негативными факторами, сообщает Newsyou .

По словам специалистов, иммунная система делает все возможное, чтобы от стрессовых нагрузок организм сильно не пострадал, но чтобы улучшить ее производительность нужно употреблять следующие продукты:

Цитрусовые фрукты.

В цитрусовых содержиться много витамина С, а он в буквальном смысле слова является строительным материалом для иммунной системы.

Овощи зеленого цвета.

Зеленые овощи являються природными антиоксидантами и вмещают в себе калий и магний, которые поддерживают сердце и нервную систему.

Орехи.

В орехах помимо жирных кислот и растительного белка содержится магний, заботящийся о нервной системе.

Горький шоколад.

Шоколад значительно повышает производство гормона счастья "серотонина" в организме человека.

Зеленый чай.

Зеленый чай являеться одним из самых сильных в природе антиоксидантов, который оказывает антистрессовый эффект.

Морепродукты.

Они богаты Омега-3 жирными кислотами, способствующими лучшей работе нервной системы и не только.

Овощи, фрукты и ягоды, имеющие оранжевый окрас.

Оранжевые фрукты и овощи за счет бета-каротина и витамина С оказывают много пользы иммунитету. К тому же, практически все они - природные антиоксиданты.

Как сообщал svodka.net, молекулярные биологи из Корнелльского университета (США) сообщили о негативных последствиях вегетарианской диеты.

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