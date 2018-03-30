Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что в следующий раз его вызывают на допрос в НАБУ 3 апреля. Об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам в Киеве, передает корреспондент .

"Следующая повестка (на допрос ред.) - 3 апреля. Я уверен в том, что отстою свою позицию в уголовном производстве", - сказал Холодницкий.

Напомним, ГПУ вместе с НАБУ будет прооводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Как известно, 30 ноября 2015 года тогдашний Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом назначил на должность заместителя Генерального прокурора Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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