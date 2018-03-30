С россиянином Игорем Востриковым, потерявшим во время пожара в Кемерове жену и троих детей, провели «душевную беседу» путинские подручные, вероятно, оперативники с Лубянки.

К такому выводу пришли пользователи соцсетей, журналисты и блогеры.

Известно, что Востриков, который раньше придерживался пропутинского агрессивного курса, после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» резко сменил свои взгляды на оппозиционные. Он критиковал высшее руководство России, включая самого Путина. однако, только через 2 дня мужчина вновь поменял убеждения и стал оправдывать как Путина, так и губернатора Тулеева.

В Сеть были выложены снимки, подчеркивающие, что Востриков давал «оправдательное» интервью в компании двух мужчин из «команды Путина».

Пользователи принялись комментировать метаморфозы, произошедшие в сравнительно короткий срок с отцом троих детей.

«Команда Путина палится по полной», — написал блогер Жека Вольнов, выложив соответствующие снимки.

«Так вот почему Востриков изменил свое мнение…)» — поддержали его другие.

«Востриков с товарищами из «народа», который Путин возит с собой, проверили морги. Востриков -«там 64 трупа». Ему вопрос — своих нашел? Востриков «нет». Т. е. еще +5 не считаем».

Впрочем, многие пользователи осуждают Вострикова за мягкотелость.

«»С ним поработали», «его сломали», «это фсбшники», «на него надавили», «его заставили». Как же вы достали ко взрослым людям относиться, как к детям. Как же вы достали со своим миссианством. Взрослый мужик. Дееспособный. Не тридцать седьмой год. Ногти не рвали. Пальцы в двери не защемляли. Хватит уже себя успокаивать-то. Типичнейший представитель Мордора. Не надо с ними «работать» и «ломать». Они и есть такие. Проснитесь уже. Глазки-то раскройте. Это и есть ваш «народ», детки. Он еще депутатом от «Единой России» будет, вот увидите», — считает журналист Аркадий Бабченко.

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