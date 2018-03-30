Израильские военные уже заявили, что использовали средства для разгона бунта и стреляли в сторону основных зачинщиков Фото: ЕРА Сегодня палестинцы провели "Большой марш возвращения". Они требуют возвращения беженцев в Израиль. Вдоль границы они палестинцы разбили палаточные городки. Предполагается, что акция протеста будет длиться шесть недель.По данным агентства, участники акции привезли в палаточные городки своих детей. Израильские военные уже заявили, что использовали средства для разгона бунта и стреляли в сторону основных зачинщиков. Участники акции поджигали шины и направляли их в сторону военных, кроме того, демонстранты бросали в них камни.В министерстве здравоохранения Палестины заявили, что два палестинца были убиты танковым огнем, в ответ военные Израиля заявили, что те были боевиками группировки "ХАМАС", которые открыли огонь по военным. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обратился к жителям Газы в своем Twitter."Жители сектора Газа. Главари "ХАМАСа" играют вашими жизнями. Любой, кто приблизится сегодня к границе, подвергнет свою жизнь опасности. Я советую вам продолжить жить своей жизнью и не принимать участия в провокациях", – написал он на арабском языке. الى سكان قطاع غزة :قيادة حماس تغامر في حياتكم. كل من يقترب من الجدار يعرض حياته للخطر. انصحكم مواصلة حياتكم العادية والطبيعية وعدم المشاركة في الاستفزاز. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 30 березня 2018 р. В 1990-х годах между Палестиной и Израилем при посредничестве США и России были заключены соглашения, которые между прочего предусматривали, что палестинцы получат возможность создать собственное независимое государство, а в ответ прекратят атаки на Израиль. Первое соглашение было подписано в Осло в августе 1993 года.С тех пор Палестина является частично признанным государством. 30 сентября 2015 года, выступая в ООН, палестинский руководитель Махмуд Аббас заявил, что его страна больше не будет придерживаться мирных соглашений с Израилем, известных как "соглашения Осло". Аббас обвинил Израиль в том, что он не соблюдает мирные договоренности.В мае 2017 года на встрече в Вифлееме с президентом США Дональдом Трампом Аббас отметил, что он готов к переговорам об урегулировании палестино-израильского конфликта.6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы в свою очередь хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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