|В Палестине заявили, что 12 человек погибли в ходе столкновений с израильскими военными в секторе Газа
|30.03.2018 21:00
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الى سكان قطاع غزة :قيادة حماس تغامر في حياتكم. كل من يقترب من الجدار يعرض حياته للخطر. انصحكم مواصلة حياتكم العادية والطبيعية وعدم المشاركة في الاستفزاز.— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 30 березня 2018 р.
В 1990-х годах между Палестиной и Израилем при посредничестве США и России были заключены соглашения, которые между прочего предусматривали, что палестинцы получат возможность создать собственное независимое государство, а в ответ прекратят атаки на Израиль. Первое соглашение было подписано в Осло в августе 1993 года.С тех пор Палестина является частично признанным государством. 30 сентября 2015 года, выступая в ООН, палестинский руководитель Махмуд Аббас заявил, что его страна больше не будет придерживаться мирных соглашений с Израилем, известных как "соглашения Осло". Аббас обвинил Израиль в том, что он не соблюдает мирные договоренности.В мае 2017 года на встрече в Вифлееме с президентом США Дональдом Трампом Аббас отметил, что он готов к переговорам об урегулировании палестино-израильского конфликта.6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы в свою очередь хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.
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