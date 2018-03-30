В последние дни марта доллар подорожал до 26,54 грн. В то же время в начале месяца валюта постепенно дешевела. Так, 14 марта установил минимальный курс доллара - 25,92 грн, передает со ссылкой на .

Предложение валюты на межбанке начало снижаться с середины марта. Нацбанку пришлось выравнивать ситуацию и объявлять о продаже валюты, пишет LIGA.net.

"С 13 марта гривна потеряла к доллару 62 копейки. Это говорит о аномальном характере роста курса в феврале в начале марта. Это произошло не через рыночные факторы. На это повлияла активная покупка нерезидентами облигаций госзайма Минфина", - говорит начальник управления дилинговых операций Юрий Гриненко.

Он добавил, что в феврале гривна укреплялась со скоростью примерно 20-25 коп. в день. Поэтому украинцы не покупали валюту. Ждали, что установит еще ниже курс. Спрос на валюту начал расти 12-13 марта. Тогда регулятор на двух аукционах выкупил с рынка $109,2 млн.

"Подорожание валюты в середине марта прогнозируемо. В течение ближайших двух недель мы ждали возвращения рынка в район 26,50-26,80 гривен за доллар. Такой диапазон способен предложить рынку "точку баланса", где ажиотаж скорее только утихнет", - отметил директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

По его словам, 30 марта и 2 апреля из-за пасхальных выходных дней в и Европе местные банки работать не будут. Поэтому платежи через них будут зачислены уже апрелем. В четверг украинские финучреждения активно закрывали заявки. Основная часть торгов по доллару прошла в диапазоне 26,4-26,6 грн.

"Спрос и предложение на рынке сбалансируется после того, как валюту начнут продавать аграрии. Они пересмотрят свой платежный календарь из-за аномальных погодных явлений в марте", - говорит начальник отдела продаж ОТП Банка Юрий Крохмаль.

В марте гривна потеряла мощный фактор поддержки - инвестиции нерезидентов в ОВГЗ Министерства финансов. Резко выросли зимой после повышения учетной ставки до 17%.

"В апреле на курс будет влиять повышенный спрос под вывод дивидендов, наличный рынок, как катализатор спекулятивных настроений, периоды налоговых платежей начиная с 20 числа, возмещение . Среди общих факторов - интерес инвесторов к рынку украинских ценных бумаг и волатильность доллара на мировых финансовых рынках" , - считает директор казначейства банка Кредит Дніпро Олег Куренной.

По прогнозам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, в среднесрочной перспективе курс стабилизируется в широком диапазоне 25,9-27,1 грн за долл.

По состоянию на февраль 2018 года доходная часть платежного баланса Украины превысила расходную на $9 млн. Профицит платежного баланса с начала 2018 гоад составил $128 млн. За подобный период прошлого года он составил $152 млн, сообщили в пресс-службе НБУ

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