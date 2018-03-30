Экс-губернатору Калифорнии и актеру Арнольду Шварценеггеру провели экстренную операцию на открытом сердце, сообщает со ссылкой на TMZ.

Как пишет издание, Шварценеггеру делали операцию по замене клапана катетера. Во время оперативного вмешательства возникли определенные осложнения.

Однако, по информации издания, врачи были готовы к осложнениям и оперативно решили, что необходима операция на открытом сердце.

В сообщении также отмечается, что, по последним данным, состояние Шварценеггера стабильное.

Напомним, американский актер и 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и всемирно известный украинский боксер Владимир Кличко не поделили пряник на 27-й ежегодной вечеринке Weisswurst Party, которая проходит в окрестностях Китцбюэля в Австрии.

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