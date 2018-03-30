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"Сегодня я такой же грешник, как и вы". Папа Франциск омыл ноги 12 заключенным в итальянской тюрьме
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30.03.2018 21:08
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Среди 12 заключенных, которым папа Римский Франциск омыл ноги в
итальянской тюрьме Regina Coeli, были итальянцы, филиппинцы,
марокканцы, молдаванин, нигериец и гражданин Сьерра-Леоне. Папа
Франциск омыл ноги заключенным Фото: EPA Это были итальянцы,
филиппинцы, марокканцы, молдаванин, нигериец и гражданин
Сьерра-Леоне. Восемь из них – католики, один –
православный, другие – мусульмане и буддисты.В своей проповеди
понтифик сказал, что омывая ноги своим ученикам, Иисус показал, что
чтобы быть хорошим руководителем, нужно уметь служить."Иисус
переворачивает исторический, культурный обычай той эпохи, и нашей
также: чтобы быть хорошим руководителем, тот, кто командует, должен
служить. Часто думаю о том – не о нынешних временах, потому
что каждый еще жив и может измениться, следовательно не можем
судить, но об истории, – если бы многие цари, императоры,
главы государств поняли это Иисусово поучение и вместо того, чтобы
приказывать, быть жестокими, убивать людей, делали то, чему он
учил, скольких воен удалось бы избежать!.. Сегодня я такой же
грешник, как и вы, и представляю Иисуса, я – посланник
Иисуса", – сказал папа.Отмечается, что святую мессу папа
отслужил на престоле, который привез в дар для этой тюрьмы. Престол
сделан в форме бронзовой скульптуры, изображающей пастыря,
вынимающего овечку, запутанную в зарослях. "Радіо Ватикану"
сообщило, что композицию создал скульптор Фйоренцо Баччи по случаю
своего 50-летия и 12 ноября 2016 года подарил ее Франциску.В 2016
году Франциск омыл ноги мигрантам в приюте для беженцев неподалеку
от Рима, а в 2017-м – бывшим итальянским мафиози.
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