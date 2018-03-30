Среди 12 заключенных, которым папа Римский Франциск омыл ноги в итальянской тюрьме Regina Coeli, были итальянцы, филиппинцы, марокканцы, молдаванин, нигериец и гражданин Сьерра-Леоне. Папа Франциск омыл ноги заключенным Фото: EPA Это были итальянцы, филиппинцы, марокканцы, молдаванин, нигериец и гражданин Сьерра-Леоне. Восемь из них – католики, один – православный, другие – мусульмане и буддисты.В своей проповеди понтифик сказал, что омывая ноги своим ученикам, Иисус показал, что чтобы быть хорошим руководителем, нужно уметь служить."Иисус переворачивает исторический, культурный обычай той эпохи, и нашей также: чтобы быть хорошим руководителем, тот, кто командует, должен служить. Часто думаю о том – не о нынешних временах, потому что каждый еще жив и может измениться, следовательно не можем судить, но об истории, – если бы многие цари, императоры, главы государств поняли это Иисусово поучение и вместо того, чтобы приказывать, быть жестокими, убивать людей, делали то, чему он учил, скольких воен удалось бы избежать!.. Сегодня я такой же грешник, как и вы, и представляю Иисуса, я – посланник Иисуса", – сказал папа.Отмечается, что святую мессу папа отслужил на престоле, который привез в дар для этой тюрьмы. Престол сделан в форме бронзовой скульптуры, изображающей пастыря, вынимающего овечку, запутанную в зарослях. "Радіо Ватикану" сообщило, что композицию создал скульптор Фйоренцо Баччи по случаю своего 50-летия и 12 ноября 2016 года подарил ее Франциску.В 2016 году Франциск омыл ноги мигрантам в приюте для беженцев неподалеку от Рима, а в 2017-м – бывшим итальянским мафиози. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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