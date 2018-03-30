В ряды вооруженных сил в апреле-июле 2018 отправятся 128 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, сообщает Медуза. В прошлом году на службу призвали 142 тыс. человек.

Набор столь малого количества "срочников" состоится на фоне массовой мобилизации военнослужащих запаса. 19 марта Путин подписал соответствующий приказ. "Запасников" будут собирать якобы на учебу, которые продлятся два месяца. Документ на официальном портале правовой информации.

Учения будут проходить в Вооруженных силах , в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, говорится в документе. Срок проведения собрания определяет России.

Также приказ имеет два засекречены пункты под грифом "для внутреннего пользования".

Прошлое резкое сокращение числа призывников произошло в 2011 году. Тогда решило увеличить долю контрактников в российской армии, сообщает Медуза.

С 2008 года призывники во всех родах войск проходят срочную службу 12 месяцев.

Российское опубликовало видео запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса "Сармат". На видео видно, как взлетает черно-белая ракета. Также показали процесс отделения порохового аккумулятора давления, который сработал.

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