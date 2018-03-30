Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон о стратегической экологической оценке и передал его на подпись Президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

“Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон о стратегической экологической оценке (законопроект № 6106) и передал его на подпись Президенту Украины Петру Порошенко”, — говорится в сообщении ВР.

Подчеркнем, что данный закон является одним из ключевых требований Соглашения об ассоциации и ряда других международных соглашений. Стратегическая экологическая оценка (СЭО) — это систематический процесс выявления, анализа и дальнейшего учета экологических факторов и возможных экологических последствий при разработке государственных, местных или отраслевых программ, как это работает во всем мире. Принятие законопроекта является прогрессивным шагом, поскольку воздействие на окружающую среду в Украине ранее недостаточно учитывали.

Как сообщал 20 марта Верховная Рада приняла законопроект о стратегической экологической оценке. Соответствующую правительственную инициативу поддержали 233 народных депутата.

Закон регулирует отношения в сфере оценки последствий для окружающей среды, выполнение документов государственного планирования и распространяется на документы государственного планирования, что касаются сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбного хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта, обращения с отходами, использования водных ресурсов, охраны окружающей среды, телекоммуникаций, туризма, градостроительства или землеустройства (схемы) и выполнение которых будет предусматривать реализацию видов деятельности (или содержащие виды деятельности и объекты).

При этом закон не распространяется на документы государственного планирования, что касаются национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций, бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы, а также программы экономического и социального развития АР Крым, областей, районов и городов, сел и поселков на краткосрочный период.

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