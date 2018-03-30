Астрономы заметили за пределами Солнечной системы планету, которая по внутренней структуре подобна Меркурию, а размерами на Землю. Экзопланета движется вокруг оранжевого карлика EPIC 228801451.

Исследование космологов размещено в Nature Astronomy. Издание уточняет, что впервые ученые открыли экзопланету, которая по своему составу значительно отличается от своей материнской звезды, информирует svodka.net.

Спецификой Меркурия считается необычно большое ядро, занимающее 70 % его массы, тогда как на Земле этот параметр составляет 30 %. Также у него отсутствует мантия, и ученые пока не могут этого объяснить. Возможно, в прошлом имело место серьезное столкновение, но подтвердить гипотезу сможет открытия подобной Меркурию планеты.

Ею может стать обнаружен научными сотрудниками университета Экс-Марсель смешной объект K2-229 b, вращающейся вокруг EPIC 228801451. Он лишь в 2,5 раза массивнее земного шара при одинаковых радиусах, обходит материнскую звезду за 14 часов, а внутреннее строение подобное ртути: металлическое ядро ​​занимает 68% всей массы экзопланеты, а силикатная мантия довольно тонкая.

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