Россия Антонов заявил, что атмосфера в Вашингтоне "отравлена" Фото: ЕРА По словам Антонова, коллегам из Государственного департамента США он предложил встретиться в своей резиденциии, а "если они боятся" – отправиться в ресторан и там "обсудить все нерешенные вопросы"."В ответ я получил – молчание", – отметил российский дипломат.Он заявил, что атмосфера в Вашингтоне "отравлена", и что Россия сегодня несет ответственность "даже за плохую погоду".Антонов повторил официальную позицию властей РФ и отверг причастность своей страны к отравлению экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. По его словам, у России не было мотива убивать экс-разведчика накануне президентских выборов в РФ.26 марта президент США Дональд Трамп дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС США.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией и США российских дипломатов выслали еще около 30 стран, включая Украину. Ряд государств отозвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавровобъявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге.Сегодня стало известно, что дипломаты из Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, которые высылаются из России, должны покинуть пределы страны до 7 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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