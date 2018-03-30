В Киевской области прекратили деятельность преступной организации, что незаконно присвоила земельный участок ГП "Радиопередающий центр" площадью более 115 га, а стратегическое оборудование центра для государства, с помощью которого радиосигналом было покрыто 95% процентов территории Украины, уничтожила. Об этом сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Так, Чибисов отметил, что сотрудниками прокуратуры Киевской области вместе с сотрудниками Следственного управления ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступности Службы безопасности Украины задержаны 7 человек, между которых трое адвокатов, прежний и.о. руководителя концерна "РРТ", экс-руководитель Госспецсвязи Украины, прежний и.о. начальника Госгеокадастра в Киевской области, прежний арбитражный управляющий и директор ГП "Радиопередающий центр".

В пресс-службе отметили, что по предварительному сговору, указанные лица, на протяжении 2013 года незаконно присвоили земельный участок ГП РПЦ площадью более 115 га в г. Бровары стоимостью почти 120 млн грн.

Кроме того, по информации прокуратуры, злоумышленники за полгода до незаконной аннексии АР Крым, оккупации Донецкой и Луганской областей, несмотря на существующее мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, незаконно уничтожили работающее оборудование ГП "Радиопередающий центр" с помощью которого радиосигналом было покрыто 95 % процентов территории Украины, в том числе оккупированные территории.

"Совместными усилиями правоохранительных органов указанная незаконная деятельность лиц была прекращена. К спецоперации привлечены около 200 сотрудников правоохранительных органов, проведено более 2 десятка обысков, которые проходили на территории Киевской, Черниговской, Одесской областей и г. Киеве", - сообщил Чибисов.

Он также добавил, что на территории бывшего Советского Союза только было три таких объекта - один из них это РПЦ в г. Бровары.

В пресс-службе отметили, что под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области 7 задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в отдельно крупном размере в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершенном в отдельно крупном размере в составе преступной организации) УК Украины.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры Киевской области подозреваемым в Шевченковском райсуде избираются меры предосторожности. Так, действующему адвокату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В субботу, 31 марта, в 14:00 часов, в Шевченковском районном суде столицы будут выбирать меру пресечения организатору преступной организации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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