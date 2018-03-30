FIFA на своем официальном сайте опубликовала список арбитров, которые будут работать на матчах ЧМ-2018, передает со ссылкой на .

Список главных арбитров

Европа (УЕФА): Брих (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Сергей Карасев (Россия), Бьорн Кюйперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки ( Италия), Дамин Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция)

Азия (АФК): Фахад Аль Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фаган (Иран), Равшан Ирматов (Узбекистан), Мохаммед Мохамед (ОАЭ), Рюдзо Сато (Япония), Наваф Шукралла (Бахрейн)

Африка (КАФ): Шареф Абид (Алжир), Майянг Диедхиу (Сенегал), Бакари Гассама (Гамбия), Геад Гриша (Египет), Джанни Сиказве (Замбия), Бамиак Тессема (Эфиопия)

Северная Америка (КОНКАКАФ): Хоэль Агилар (Сальвадор), Марк Гейгер (США), Джеир Маруппо (США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама), Сесар Рамос Паласуелос (Мексика)

Южная Америка (КОМНЕБОЛ): Хулио Баскуньяна (Чили), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Парагвай), Нестор вопросам (Аргентина), Сандро Рикки (Бразилия), Вильмар Рольдан (Колумбия)

Океания (ОФК): Мэттью Гонгер (Новая Зеландия), Норберт Хауата (Таити).

Впервые за 80 лет нет ни одного британского рефери.

Gazeta.ua предлагает вспомнить самые курьезные моменты и помилкиарбтражу на Кубке Мира.

1. Аргентина - Англия 2: 1, 1986, 1/4 Кубка Мира. Главный арбитр матча Али Бен-Насер (Тунис).

Гол Марадоны рукой, который вывел Аргентину в полуфинал. После игры Диего сказал: "Я не коснулся мяча, это была рука Бога"

2. Германия - Аргентина 1: 0, конец Кубка Мира -1990 года. Главный арбитр Эдгардо Кодесаль (Мексика).

Арбитр назначил пенальти решивший судьбу матча. Пенальти которого в действительности не было.

3. Испания - Корея 0: 0 (3: 5 по пен.), Четвертьфинал КС-2002, главный арбитр Гамаль Гандур (Египет).

Арбитр отменил два чистых гола в ворота Кореи. А также безилч незамеченных фолов со стороны корейцев.

4. Португалия-Нидерланды 1: 0. 1/8 КС - 2006, главный арбитр Валентин Иванов (Россия).

Игра стала самой грубой в истории чемпионатов мира - Иванов показал 16 желтых карточек, из которых 4 стали красными. Матч впоследствии стал называться футбольными фанатами "Битвой при Нюрнберге"

5. Италия-Франция 1: 1 (5: 3 по пенальти). Финал КС-2006. Главный арбитр Орасио Элисондо (Аргентина)

На 109-й минуте матча главная звезда сборной Франции Зинедин Зидан был удален за удар головой в грудь Марко Матерацци в ответ на оскорбления в его адрес.

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И еще одна ошибка, которая состоялась хотя и не на Кубке Мира, но очень запомнилась украинском.

Украина-Англия 0: 1, Групповой этап Евро-2012. Главный арбитр Виктор Кашшаи.

Венгерская бригада арбитров не увидела чистый гол Марко Девича.

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Ошибок за человеческого фактора должно стать меньше. и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрили включение системы Видеопомощь арбитрам (VAR) в правила футбола.

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