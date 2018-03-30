Я не знаю, была ли она завербована ФСБ до или после плена, или вообще была завербована, но российские спецслужбы использовали её по полной программе. Они решили, что она идеальный вариант для создания хаоса в Украине.

Шёл 1948 год. В день провозглашения Израиля самостоятельным Государством регулярные армии Ирака, Сирии, Египта, Ливана и Иордании вторглись на его территорию. Регулярной армии в Израиле не было. Были отдельные добровольческие отряды, которые вошли во вновь создаваемую Армию обороны Израиля. Не хватало оружия. А тяжелого вооружения вообще не было. Поэтому его покупали, где только могли, информирует svodka.net.

Но было создано Государство, и все были обязаны подчиняться его законам.

Бен-Гурион, в то время премьер-министр Израиля, ясно объяснил, что период самодеятельности закончен, и своё Государство — самое ценное, что может быть у народа.

Хотя евреям эта мысль пришла после 2000 лет жизни в чужих странах и особенно после Холокоста.

Читайте: Западная машина разворачивается медленно, но она уже ощетинилась, - Лилия Шевцова

У украинцев тоже не было своего государства, и они пережили Голодомор — страшное, чудовищное преступление большевистской клики, но сколько ещё колеблющихся есть в Украине, готовых утопить в крови свою страну в порыве ненависти и злости.

2000 лет тому назад подобное положение было и у еврейского государства.

Зачем украинцам знать эти восточные легенды древних людей.

Читайте: Неудобные для Кремля мировые политики: кого может ликвидировать ФСБ, - генерал СБУ (ВИДЕО)

Сейчас мальчики и девочки из хороших семей, поставив машину в гараж, помыв ручки, поужинав, начинают бурно обсуждать «героические» поступки Героя Украины. И многие их поддерживают. Какая весть — уничтожить всех депутатов, президента, правительство, сдать Турчинова главарю террористической организации.

В их головах ещё сидит, наверное, пятилетнее бытие в вузах, главной задачей которых является обучение элементарному анализу.

Допустим, все сработано «прекрасно» — президент, парламент, премьер-министр, правительство уничтожены. В честь взятия Турчинова Захарченко фотографируется с трезвыми глазами.

Савченко назначает себя пезидентом. Рубан — премьер-министр.

Захарченко — министр обороны. В город входят его боевики вместе с российскими спецслужбами и начинается террор. Сколько планировала уничтожить Герой Украины? Всего 400 тысяч? Мелочь. Да и для отдельно радующиехся, вы не знаете попадёте ли вы в список для уничтожения или нет. У террора нет ни границ, ни правил.

Ну, и что дальше? В Украине нет легитимной власти. Кто может помочь нам в этом вопросе? Конечно, Владимир Владимирович. И вот, допустим, как это было при Януковиче, собирается съезд в Харькове. И представители областей, присутствующие там, попросят помощи у России. Путч-то преступный. А западные области вообще создадут свои республики и перестанут общаться с террористами в Киеве. Да ещё на западных границах есть Польша и Венгрия. В общем, все будет идти по сценарию Жириновского.

И находится немало людей, которым этот сценарий по душе.

Главное — уничтожить «барыжную» власть.

Сверху до низу власть даёт все основания её не любить или ненавидеть. Это правда.

Да и проблемы и с Савченко, и с Саакашвили власть создала своими руками, тоже правда. И недоверие к президенту и власти целиком на их совести.

Но причём тут Украина? Почему вместе с властью должна погибнуть страна?

Ведь Родина нужна не только для сохранения и развития своей культуры, языка, экономики, своей национальной идентичности. Своя независимая страна — это ещё гарантия от преступлений против своего народа, гарантия не повторения Голодомора или Холокоста.

И если кто-то где-то ворует, то для этого надо уничтожать независимость государства? И это сейчас называется геройством?

Потомки, изучая это время, с большим удивлением будут смотреть на действия украинских» сикариев и зелотов», отдавших страну на растерзание современным варварам.

«Все эти видео и разговоры — это фейк, все подстроено», — есть такая версия у многочисленных сторонников нашей героини. Все возможно.

Есть презумпция невиновности. Но Савченко никогда не говорила, что это был фейк, что это все ложь. Она оказывается все знала и «кокетничала» со спецслужбами. Оне шутили, когда оружие привозили. Оне шутили, когда террориста Захарченко называли хорошим парнем и считали, что с ним надо договариваться. Кстати, об этом говорит и Путин.

Мысли «великих» людей сходятся!

Я не знаю, была ли она завербована ФСБ до или после плена, или вообще была завербована, но российские спецслужбы использовали её по полной программе.

Они решили, что она идеальный вариант для создания хаоса в Украине.

Террористы есть везде. Идейные или денежные. В Царской России террористы охотились на губернаторов, полицейских, организовывали покушение на царя и премьер- министра.

Но такой развёрнутой программы, как у Савченко — уничтожить всю власть, когда она соберётся вместе, у террористов всех уровней ещё не возникало.

Как явствует из видео, она просто хотела уничтожить легитимность страны.

И опять совпадение! Путин хочет то же самое!

И дело не в Савченко. Владимиру Ленину приписывали изречение, что каждая кухарка может управлять государством. Но он этого не говорил!

Он говорил, что каждая кухарка должна учиться управлять государством.

Учиться, учиться, учиться!

Но это не для украинцев. Не успела Надя сойти с самолета босыми ногами, как мы страстно желали выбрать её президентом.

И если даже сейчас находится немалое количество населения, поддерживающего её действия, то это говорит о том, что Путин одержал небольшую победу в сознании некоторых украинцев и присоединил их к своим российским ватникам. И этот факт не обьяснить недоверием к власти. Этот факт говорит о простом нежелании строить свою страну и твёрдой уверенностью, что кто-то построит её за нас.

А не сможет построить, мы тут ни при чем. Мы люди маленькие!

И, если не дай Бог, мы будем жить по Савченко и у нас случится несчастье, или будут гореть люди, все каналы телевидения в это время будут показывать героическую жизнь нашего нового царя или царицы. Будем жить по законам «русского мира».

Путин — молодец!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира