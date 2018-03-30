В лондонской полиции опровергли проведение обыска российского самолета

В Скотланд-Ярде в пятницу опровергли, что лондонские полицейские провели обыск на российском самолете в аэропорту Хитроу.

"Нам известна эта история, распространяемая в социальных сетях. Доводим до вашего сведения, что Служба столичной полиции не проводит обыск на борту самолета Airbus, прибывшего рейсом из Москвы в Хитроу", - говорится в сообщении на странице полиции в твиттере.

О том, что британские правоохранители досматривают самолет "Аэрофлота", прилетевший в лондонский Хитроу из Москвы, сообщил ранее "" источник.

Позже в "Аэрофлоте" заявили, что обыск завершен.

"Аэрофлот" выражает недоумение тем, что не было предоставлено никаких оснований для этого. Не объяснена ни цель, ни причина досмотра. Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров", - сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании.

В "Аэрофлоте" сообщили, что "в момент досмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет, остался лишь командир воздушного судна, который был изолирован в кабине".

"В случае если британская сторона предоставит четкие обоснования и объяснения своим действиям, "Аэрофлот" готов к сотрудничеству и совместным действиям, в которых могут быть заинтересованы представители британских властей", - сказали в авиакомпании.

В МИД РФ в свою очередь назвали провокацией действия Лондона в связи с досмотром российского лайнера.