Кремлевский пропагандистский телеканал обвинил главреда «Цензор.НЕТ» в информационном терроризме и политическом мародерстве, за его статью о том, что было бы, если бы такой пожар, как в Кемерово, произошел в Украине.

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В частности, в эфире пропагандистской телепрограммы «Время покажет» на кремлевском Первом канале ведущий зачитал фрагмент статьи главреда «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова «Что было бы, если бы такой пожар, как в Кемерово, произошел в Украине? Почему Украина — не Россия«:, информирует svodka.net.

«В Кемерово каждый спасался самостоятельно, взаимопомощь и взаимовыручка отсутствовали. Случаи помощи чужим людям были единичными. … В Украине на месте пожара с первых секунд нашлись бы группы людей, которые бы не поддались панике, наладили взаимодействие и начали бы проверку помещений, эвакуацию, открывали бы снаружи и изнутри пожарные выходы. В Кемерово посетители в панике начали покидать место происшествия и тем самым заблокировали подъезд спасателям. … В Украине большинство людей не уехало бы с места событий, люди не блокировали бы машинами подъезд пожарных машин, а наоборот, подготовили бы проезд техники к зданию, обеспечили бы условия для работы спасателей».

«Я несколько раз за эти дни говорил слова «информационный террорист», «политический мародер». На мой взгляд этот человек из этой же серии политических мародеров. … Он на этой трагедии, на костях, на сгоревших трупах этих детей пытается просовывать идею, что украинцы — это какие-то другие, правильные русские, или правильные славяне, а здесь живут неправильно», — заявил ведущий телепередачи в адрес украинского журналиста.

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Пропагандисты Кремля обратились за комментарием к политологу Андрею Окаре, который возразил им.

«Я не увидел у него (Бутусова. – Ред.) никаких обвинений в том, что русские это неправильные», — отметил Окара.

Это вызвало негодование участников и ведущих программы, которых возмутил тезис о том, что украинцы отличаются от россиян, и то, что на фоне данной трагедии некоторые люди пытаются показать отличия российского и украинского обществ.

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«Я этого в этом тексте не увидел. Это действительно воспроизведение определенных стереотипов и штампов. Это частное суждение. Если вас интересует мое мнение как человека, занимающегося социальной антропологией и социальной философией, то могу сказать, что способность к солидаризации и к самоорганизации в целом и в среднем в украинском обществе несколько выше, чем в российском обществе», — заявил Окара, спровоцировав тем самым шквал критики в студии канала.

«Если мы говорим об украинском обществе, то важно, что логика «око за око» не была актуальной для общества в целом, для его социально активного ядра, а если была, то исключительно для отдельных, девиантных личностей», — заключил Окара, добавив, что у украинцев «другой тип политической культуры».

Далее в эфире телеканала представили три комментария из соцсетей, которые приписали украинцам и привели в качестве примера проявления всеобщего сочувствия украинцев россиянам. В частности, привели комментарий под постом на странице телеканала «112 Украина» в Фейсбуке пользователя Alex Firsoff. Его аккаунт в Фейсбуке пуст, а употребление словосочетания «на Украине» в написанном комментарии, указывает как минимум на его антиукраинскую позицию.

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