Полиция Лондона не проводила обыск воздушного судна, прибывшего из Москвы в аэропорт Хитроу, заявили в Скотланд-Ярде после сообщений российских СМИ. "Интерфакс" пишет, что полицейские начали досмотр российского самолета в Хитроу, однако причин они не объяснили Фото: ЕРА По словам собеседника агенства, после того как пассажиры вышли из самолета, полицейские поднялись на борт и потребовали от экипажа покинуть самолет, чтобы провести там досмотр. Однако пилоты якобы отказались покинуть самолет.Агентство пишет, что полицейские начали досмотр самолета, однако причин они не объяснили. Они также хотели досмотреть экипаж.Источник "Интерфакса" в "Аэрофлоте" тоже рассказал, что в момент осмотра, британцы заставили всех членов экипажа покинуть самолет.В полиции Лондона опровергли информацию об обыске на борту российского самолета."Мы знаем историю из социальных сетей. Обращаем внимание, что городская полиция не проводит обыск воздушного судна, прибывшего из Москвы в Хитроу", – говорится в сообщении Скотланд-Ярда в Twitter. We are aware of a story circulating on social media. Please be advised that Metropolitan Police are not conducting a search of an Airbus inbound from Moscow at Heathrow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 30 березня 2018 р. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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