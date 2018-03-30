По информации министра, еще 60% укрытий готовы к эксплуатации лишь частично, а 30% вообще не готовы

Об этом заявил вице-премьер-министр, глава Министерства регионального развития Геннадий Зубко во время заседания оперативного штаба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня только 10% существующих сооружений гражданской защиты полностью готовы к эксплуатации по назначению, 60% "частично готовы" и 30% вообще не готовы. Это крайне неудовлетворительная ситуация! В условиях финансовой децентрализации, органы местного самоуправления, которые имеют на балансе сооружения гражданской защиты должны вместе с территориальными подразделениями ГСЧС, представителями ОГА и ответственными службами еще раз проверить их состояние и выполнить все задачи, касающиеся безопасности граждан" , - подчеркнул Зубко.

"Мы принимаем План действий - как на уровне центральной власти, так и на уровне власти на местах, которые должны изменить ситуацию. Население должно иметь доступ ко всем гражданским сооружениям и полностью быть защищено от угроз техногенного характера. Поэтому, задача для органов местного самоуправления и ОГА провести полную инвентаризацию, создать карту сети всех защитных гражданских сооружений и обнародовать на официальных страницах ответственных органов" , - сказал Геннадий Зубко.