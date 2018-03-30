Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий требует обнародования всех записей, по которым на него подали дисциплинарную жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Об этом передает со ссылкой на .

"Я буду требовать при рассмотрении этой жалобы обнародования записей, на которых основывается этот требование. Понимаю, что нам сейчас будут пытаться показать отрывки из каких-то разговоров, но я настаиваю, чтобы мы услышали весь разговор целиком и действия - не слова, а действия - которые последовали за этим разговором. Никто не услышит ни одного случая вымогательства взятки, занесение ему чемоданов с деньгами в кабинет или предложения это сделать. В этих записях есть беседы с использованием нецензурной лексики, в частности с подчиненными. Но извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить сложно, и я, как обыкновенный человек, также могу ругаться. Такая у нас работа.

Из-за собственной наивности я поручил расследование этого производства антикоррупционном бюро и понятно, как оно расследовалось."

Руководитель САП отметил, что следователи будут пытаться доказать "слив" информации мэру Одессы Геннадию Трухановом.

"Сливать информацию, тем более, Труханову ?! Я понимаю, что нам сейчас будут пытаться показать отрывки из каких-то разговоров, но я настаиваю, чтобы мы услышали весь разговор целиком и действия, не слова, а действия, которые последовали за этим разговором", - отметил Холодницкий.

Если от злости скажешь "я бы его прибил", то это не значит, что это умысел на убийство, правда? Я в своих действиях уверен и КПК докажу каждое слово, если обнародуют записи, но не частями разговоров, не извлечением слов из контекста, а полностью весь разговор ".

Ранее генпрокурор Юрий и председатель НАБУ Артем Сытник направили в дисциплинарную комиссию жалобу с просьбой уволить руководителя САП Назара Холодницкого. Подозревают в неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, разглашении охраняемой законом тайны, в совершении действий, порочащих звание прокурора или тех, которые могут вызвать сомнение в его объективности. Грубом нарушении правил прокурорской этики, вмешательстве в деятельность других должностных лиц, в том числе и путем публичных высказываний относительно их решений.

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