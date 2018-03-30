|Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем: потенциал нашего экспорта (ИНФОГРАФИКА)
|30.03.2018 21:40
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О перспективах местного рынка для украинского экспорта ведет речь Наталья Никольская, заместитель министра экономического развития и торговли, торговая представительница Украины.
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В ближайшее время ожидается подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Израилем (уже есть аналогичные договоренности с Канадой и ЕС). , информирует svodka.net.
Чем интересен рынок Израиля Украинский экспортеру?
Тем, что в Израиле знают украинскую продукцию и имеются к ней потребительские преференции, а еще товары могут доставляться по морю.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
В прошлом году мы экспортировали в Израиль 245 новых видов товаров. Экспорт товаров вырос на 23,8% и составил $604,6 млн. Больше только выросли поставки продукции АПК и металлургии.
Рынок Израиля довольно закрытый, с высокими ввозными пошлинами, в частности, для сельскохозяйственной продукции. Поэтому соглашение о свободной торговле открывает возможности и конкурентные преимущества для украинских экспортеров.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Работаем вместе над созданием новых возможностей для украинских экспортеров на рынке Израиля. Потому что экспорт является двигателем экономики!