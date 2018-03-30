|Семья не хотела хоронить Мавроди - средства на похороны собрали вкладчики "МММ"
|30.03.2018 21:40
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Сергея Мавроди похоронят в субботуПохороны основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди оплатили его вкладчики.
Фото: tass.ru
Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, ранее представлявший его интересы, пишет Interfax.
"Сегодня его тело забрала из морга бывшая жена. Но действительно на похороны собрали деньги вкладчики "МММ", - рассказал Молохов.
Адвокат не уточнил, о какой сумме идет речь, отметив лишь, что "похороны произойдут не по высшему разряду, но вполне достойно".
По словам Молохова, место, где будет похоронен Мавроди, держится в строжайшем секрете.
"Я думаю, что похороны Мавроди состоятся завтра. Но место похорон не разглашается, ведь его экс-супруга категорически против того, чтобы было много людей. Ей вообще это все очень не нравится", - сказал адвокат.
Накануне газета "МК" сообщила, что "тело Мавроди никто еще не забирал из морга, брат запрещает хоронить создателя "МММ" на семейном участке, а бывшая жена Елена сменила фамилию и не хотела выходить из тени даже ради опознания тела".
Напомним, Сергей Мавроди умер 26 марта на 63-м году жизни. Прохожие нашли его без сознания в одной из троллейбусных остановок неподалеку от Савеловского вокзала в Москве. Несмотря на оказанную врачебную помощь, Мавроди умер.
В 1992 году Мавроди создал финансовую пирамиду "МММ", от краха которой пострадали до пятнадцати миллионов человек.
В январе 2011 года Мавроди объявил о создании новой международной финансовой пирамиды "МММ-2011".