Сергея Мавроди похоронят в субботу

Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, ранее представлявший его интересы, пишет Interfax.

"Сегодня его тело забрала из морга бывшая жена. Но действительно на похороны собрали деньги вкладчики "МММ" , - рассказал Молохов.

Адвокат не уточнил, о какой сумме идет речь, отметив лишь, что "похороны произойдут не по высшему разряду, но вполне достойно" .

По словам Молохова, место, где будет похоронен Мавроди, держится в строжайшем секрете.

"Я думаю, что похороны Мавроди состоятся завтра. Но место похорон не разглашается, ведь его экс-супруга категорически против того, чтобы было много людей. Ей вообще это все очень не нравится" , - сказал адвокат.

Накануне газета "МК" сообщила , что "тело Мавроди никто еще не забирал из морга, брат запрещает хоронить создателя " МММ " на семейном участке, а бывшая жена Елена сменила фамилию и не хотела выходить из тени даже ради опознания тела" .

Напомним, Сергей Мавроди умер 26 марта на 63-м году жизни . Прохожие нашли его без сознания в одной из троллейбусных остановок неподалеку от Савеловского вокзала в Москве. Несмотря на оказанную врачебную помощь, Мавроди умер.

В 1992 году Мавроди создал финансовую пирамиду "МММ", от краха которой пострадали до пятнадцати миллионов человек.