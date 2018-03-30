В РФ суд отказал в иске о рассекречивании дневников врачей Ленина

Замоскворецкий районный суд отказал в иске московскому врачу-геронтологу Валерию Новоселову, который требовал рассекретить дневники дежурных врачей и санитаров, наблюдавших Владимира Ленина перед смертью. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель Команды 29, которая представляет интересы ученого.

"Причины решения суда мы узнаем только когда получим мотивировочную часть решения, но уже сейчас можем сказать, что будем его оспаривать. Мы уверены, что сотрудники архива незаконно приняли решение о продлении секретности, сославшись на неверный нормативный акт. Документ уже был предоставлен историку, идти на попятную после этого просто нелепо. Более того, только так мы вообще узнали, что доступ к этим материалам ограничен. Законодательство защищает личную тайну, которую хотела сохранить племянница Ленина, в течение 75 лет, никакой возможности продлить этот срок законом просто не предусмотрено", - заявил Павлов.

В январе 2017 года Валерий Новоселов обратился в Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) и запросил доступ к медицинским документам о ранении, болезни и кончине Ленина для подготовки научного доклада. Ему предоставили возможность ознакомиться с документами, но позднее, когда ученый запросил ксерокопии документов, отказались их предоставить, сославшись на ограниченный доступ к этим документам.

Сотрудники архива сообщили Новоселову, что дневник дежурного врача Ленина 1922-1923 годов Кожевникова относится к документам ограниченного доступа и был предоставлен ученому в порядке исключения. По закону доступ к документам, содержащим сведения о личной жизни граждан, в том числе врачебную тайну, ограничен в течение 75 лет с момента создания. Как сообщил исполняющий обязанности директора архива, доступ к дневникам дежурных врачей и санитаров В.И. Ленина, фармацевтической документации и результатам медицинских исследований был ограничен до 1999 года.

В 1999 ограничение продлили по решению Федеральной архивной службы России (Росархива), в который обратилась племянница Ленина Ольга Ульянова. По просьбе Ульяновой, скончавшейся в 2011 году, срок засекречивания был продлен до 2024 года. Как объяснили сотрудники архива, до этого срока документы не могут быть выданы исследователям и заявителям - однако Новоселову доступ предоставили. Новоселов пишет книгу о смерти Ленина и опасается, что может быть привлечен к ответственности за использование этих материалов в книге.

Юристы требовали суд признать решение Федеральной архивной службы о продлении на 25 лет срока ограничения доступа к дневникам дежурных врачей и санитаров, а также фармацевтической документации и результатам медицинских исследований, содержащих сведения, не предназначенные для опубликования, незаконным.