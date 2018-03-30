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Экс-президент Румынии выразил поддержку территориальной целостности Украины
30.03.2018 21:44

Посол Украины в Румынии Александр Баньков встретился с бывшим президентом Румынии (2004-2014), Председателем Партии "Народный Рух" Траяном Бэсеску. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии, передает

"Собеседники обсудили основные вопросы современной повестки дня украинско-румынских двусторонних отношений, тематику региональной безопасности, а также отдельные аспекты, связанные с реализацией Украинским государством европейских и евроатлантических интеграционных стремлений", - сказано в сообщении посольства Украины.

В частности, экс-президент Румынии заявил о своей поддержке территориальной целостности Украины.

"Траян Бэсеску подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразил солидарность с украинским народом в борьбе против российской агрессии", - сообщили в посольстве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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