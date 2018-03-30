Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию

Американский актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце, в пятницу интернет-журнал TMZ со ссылкой на собственные источники.

Актер поступил в госпиталь Cedars-Sinai накануне для замены клапана катетера, однако в ходе процедуры возникли сложности, и врачи приняли решение провести срочную операцию на открытом сердце, которая длилась несколько часов.

Источники журнала отмечают, что состояние 70-летнего актера остается стабильным.

Это не первая операция Шварценеггера на сердце. В 1997 году врачи заменили актеру клапан аорты.