Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что бывшую российскую гимнастку Алину Кабаеву попросили сделать вид, что она является девушкой президента РФ Владимира Путина.

Об этом политик сказал в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман, информирует svodka.net.

Он отметил, что у Кабаевой двое сыновей.

На вопрос: «Сколько из них от Путина?» – Пономарев сказал, что «свечку не держал».

«Мне кажется, что Кабаева – это в чистом виде операция прикрытия. Что якобы у Путина есть девушка… Ее попросили, и она согласилась», – сказал политик.

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Он отметил, что у Кабаевой двое сыновей.

На вопрос: «Сколько из них от Путина?» – Пономарев сказал, что «свечку не держал».

«Мне кажется, что Кабаева – это в чистом виде операция прикрытия. Что якобы у Путина есть девушка… Ее попросили, и она согласилась», – сказал политик.

Сексуальная жизнь Путина происходит во время поездок в Туву, когда он скачет на медведях с голым торсом.

В 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе спустя 30 лет брака.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой.

Двое мальчиков, с которыми бывшая гимнастка, экс-депутат Госдумы РФ Кабаева появилась в сентябре 2016 года на трибунах спортивного комплекса «Мегаспорт», предположительно, приходятся ей сыновьями от Путина, сообщил таблоид Page Six издания New York Times со ссылкой на источник. По его информации, дети записаны на младшую сестру Кабаевой Ляйсан.

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