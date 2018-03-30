|Нидерланды уменьшат производство и экспорт природного газа
|30.03.2018 21:48
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Будет сокращен экспорт газа в Германию, Францию и БельгиюНидерланды резко сократят производство природного газа. К 2030 году будет прекращена разработка крупнейшего месторождения в провинции Гронинген в северной части страны.
Фото: ap.org
Это вызвано многочисленными землетрясениями в регионе, цитирует DW премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Уже к концу 2022 года производство газа планируется сократить до менее чем 12 млрд кубометров в год.
В 2017 году здесь было произведено 23,6 млрд кубов газа, а в 2013 году - вдвое больше этого объема.
В Гронингене на границе с ФРГ находятся большие запасы газа, однако здесь часто происходят землетрясения. Из-за них в регионе были повреждены тысячи домов. Правительство Нидерландов объявило о сокращении газодобычи в начале 2018 года после очередного землетрясения силой 3,4 балла.
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в Гронингене за полмиллиарда евро планируется построить фабрику по переработке высококалорийного импортного газа для его дальнейшего использования в Нидерландах. Будет также сокращен экспорт газа в Германию, Францию и Бельгию.
Напомним, компания Nord Stream 2 AG получила согласие на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне.