Будет сокращен экспорт газа в Германию, Францию ​​и Бельгию

Это вызвано многочисленными землетрясениями в регионе, цитирует DW премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Уже к концу 2022 года производство газа планируется сократить до менее чем 12 млрд кубометров в год.

В 2017 году здесь было произведено 23,6 млрд кубов газа, а в 2013 году - вдвое больше этого объема.

В Гронингене на границе с ФРГ находятся большие запасы газа, однако здесь часто происходят землетрясения. Из-за них в регионе были повреждены тысячи домов. Правительство Нидерландов объявило о сокращении газодобычи в начале 2018 года после очередного землетрясения силой 3,4 балла.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в Гронингене за полмиллиарда евро планируется построить фабрику по переработке высококалорийного импортного газа для его дальнейшего использования в Нидерландах. Будет также сокращен экспорт газа в Германию, Францию ​​и Бельгию.