Президент США объявил о скором уходе из САР

США могут покинуть Сирию в ближайшее время, после разгрома группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом во время выступления в Ричфилде (штат Огайо) заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы вышибаем дух из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом», — сказал Трамп.

Глава США заверил, что исламисты лишатся всей захваченной ими территории. Американцы же собираются «очень скоро» покинуть Сирийскую Арабскую Республику и вернуться на родину, заключил он.

Выступление Трампа касалось его инфраструктурного плана на общую сумму $1,5 трлн. При этом нынешний глава Белого дома посетовал, что действия его предшественников на Ближнем Востоке обошлись казне в $7 трлн.

Стоит отметить, что прежде из Вашингтона звучали иные заявления. Так, в январе вице-президент Майкл Пенс заявлял о приверженности США «присутствию в Сирии», которое необходимо не только для борьбы с террористами, но и сдерживания Ирана.

Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон в феврале называл присутствие в Сирии американских военных стабилизирующим фактором, который должен пойти на пользу женевскому переговорному процессу.

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