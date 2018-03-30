Народный депутат Олесь Довгий в течение 2017 года приобрел новую машину, сменил место жительства и оплатил бывшей жене $ 500 тыс. Об этом говорится в его декларации, передает со ссылкой на .

По соглашению о разделе совместной собственности после развода депутат заплатил Екатерине Гориной 5 октября 2017-го 13, 4 млн. Супруги разделили картины и корпоративные права. Нотариальное удостоверение стоило нардепу в 451 197 грн.

Довгий задекларировал общий доход за год почти 6,9 млн грн. Из этих денег зарплата составила 224 744 грн, а 252 825 грн - возмещение депутатских расходов.

Нардеп продал ценные бумаги и передал корпоративные права Оксане Гуляевой на 2,8 грн, а "Галерея Татьяны Мироновой" заплатила Довгому 3 млн грн за движимое имущество.

Остальные доходы составили проценты в "Правекс-банке", банке "Клиринговый дом" и дивиденды от ООО "КВ Менеджмент" и страховые выплаты.

Кроме этого Довгий задекларировал "возвращение беспроцентной финансовой помощи 35 000 грн по договору от 28.12.2016". 25 мая прошлого года Довгий сделал девять взносов в уставный капитал на общую сумму 1, 35 тис. грн.

Наличными он задекларировал 1125196 грн, $ 335 тыс. (в 2016 году было 1,5 миллиона долларов), 50 000 евро и 35 000 английских фунтов.В "Правекс-банке" нардеп держит $ 7834, 86112 евро и 1223 грн. В "Клиринговом доме" - $ 1446 и 635 грн. На счету в банке "Премиум", который находится в процессе ликвидации, у него 9,80 млн грн. Также задекларировал "денежное обеспечение согласно предварительного договора от 05.12.2017 г." на 5, 442 млн грн.

Довгий не имеет недвижимости. Он арендует в квартиру площадью 413 кв м у иностранки Марии Бабушкиной. Зарегистрирован с декабря 2017 года. Аренда обошлась ему в 2,4 млн грн. Также он снимает в столице нежилое помещение на 246,4 м кв в ООО "Тарханкут".

В Кировоградской области Довгий снимает две приемные: в Светловодске уже более года - помещение на 57 кв м, в Знаменке уже полтора года - 54,9 кв м.

Довгий обладает двумя авто: Lexus LS 460 2011 года в 201-м году стоил ему 888 100 грн, а Land Rover 3.0 2017 года в июле прошлого года он приобрел за 2344544 грн.

28 декабря Довгий приобрел 14 картин и одну статую. Всего он задекларировал 69 картин, 11 статуй и 1 скульптуру. Имеет 11 дорогих наручных часов, ружье Merkel 12 калибра, телевизор, музыкальный центр и 4 акустические системы Bang Olufsen, велотренажер и беговую дорожку.

Довгий является конечным бенефециаром 19 компаний, между которых "КВ Менеджмент", которой он обладает на 45%. В перечне - "Авальный-Т", "Печерский-Т", "Садово-Т", "Коцюбинское-Т", "Технологический парк" Украинский информационно-телекоммуникационные технологии "," Инвест Продакшн Систем "," ИНВЕСТАГРО-технология ", "Современные Биопродукты" Медицинский центр "Достомед", "Топаз-Сервис", "Житомиржитлобуд", "ИСК Групп" и другие.

В прошлом году Национальное агентство по предупреждению коррупции отметило, что Довгий в декларации 2015 года не указал квартиру, которой пользовалась он и его жена. В Довгого назвали это технической ошибкой.

В декабря 2017 Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли производство по Довгому о выделении земельных участков в 2007 году. Его подозревали в выделении земли на Жуковом острове в , что нанесло убыток на 82 млн грн.

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