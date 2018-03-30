Глава ГСЧС призвал губернаторов оказать поддержку подразделениям, которые будут привлечены к проверкам

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы начали такие проверки по всей Украине. На что бы я хотел обратить внимание и обратиться, прежде только, к губернаторам ... если будут вопросы, связанные с недопуском сотрудников ГСЧС или других ведомств для проведения проверки, то премьер министр (Владимир Гройсман, - ред.) четко определил для меня задача - мы будем готовы применять силовые методы с привлечением подразделений Национальной полиции" , - сказал Чечеткин на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу в Кие ве.

Он призвал губернаторов оказать поддержку подразделениям ГСЧС, которые будут привлечены к проверкам.

Напомним, власти города Киева решили проверить все столичные торгово-развлекательные центры , комплексы и другие учреждения массового пребывания людей, чтобы избежать повторения трагедии, которая произошла в российском городе Кемерово.

Кабинет министров Украины разрешил спасательным службам проверять детсады, школы, торгово-развлекательные центры, а также объекты и предприятия с высокой степенью риска.