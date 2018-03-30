|В ГСЧС готовы применять силовые методы для проверки пожарной безопасности на объектах
|30.03.2018 21:56
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Глава ГСЧС призвал губернаторов оказать поддержку подразделениям, которые будут привлечены к проверкамГлава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявляет, что в случае недопуска работников ГСЧС и других ведомств к проверкам безопасности на объектах массового пребывания людей будут применять методы с привлечением Национальной полиции Украины.
Фото: ua.interfax.com.ua
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Сегодня мы начали такие проверки по всей Украине. На что бы я хотел обратить внимание и обратиться, прежде только, к губернаторам ... если будут вопросы, связанные с недопуском сотрудников ГСЧС или других ведомств для проведения проверки, то премьер министр (Владимир Гройсман, - ред.) четко определил для меня задача - мы будем готовы применять силовые методы с привлечением подразделений Национальной полиции", - сказал Чечеткин на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу в Киеве.
Он призвал губернаторов оказать поддержку подразделениям ГСЧС, которые будут привлечены к проверкам.
Напомним, власти города Киева решили проверить все столичные торгово-развлекательные центры, комплексы и другие учреждения массового пребывания людей, чтобы избежать повторения трагедии, которая произошла в российском городе Кемерово.
Кабинет министров Украины разрешил спасательным службам проверять детсады, школы, торгово-развлекательные центры, а также объекты и предприятия с высокой степенью риска.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде только пожарной.