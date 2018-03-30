До конца суток 30 марта, и ночью 31 марта в столице сохранится туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

• снизить скорость движения;

• при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

• держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

• избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в первый день апреля в ряде областей Украины ожидается дождь с грозой.

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