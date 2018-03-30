Алло, Борис?

Скажи, как всё на деле?

Давно я дома не была,

Пятнадцать дней, как я в Брюсселе,

Ну как с брехнёй у нас дела?

Всё хорошо, ужасная Тереза,

Брехня бежит и жизнь легка.

В восторге все от нашей дезы,

За исключеньем пустяка.

Так нелепость, пустое дело,

сыграла в ящик королева,

А в остальном, прекрасная Тереза,

Всё хорошо, всё хорошо!

Алло, алло?

Борис, страшный случай:

Ах, королева умерла!

Скажите мне, из МИДа кучер

Как эта смерть произошла?

Всё хорошо, ужасная Тереза,

Всё хорошо, как никогда.

дела идут, идут дела железно,

А случай с Лизой нелепость.

С бабусей что — её акула

на дно морское утянула.

А в остальном, ужасная Тереза

Всё хорошо, всё хорошо!

Алло, алло?

Борис, мутится разум.

Какой неслыханный удар!

Скажите мне всю правду разом,

Когда случился этот кошмар?

Всё хорошо, ужасная Тереза,

И хороши у нас дела,

Но вам судьба не очень-то любезно

Ещё сюрприз преподнесла.

Утоп ЛондОн с монархом вместе,

Такое вот для вас известье.

А в остальном, ужасная Тереза

Всё хорошо, всё хорошо!

Алло, алло?

На дне теперь столица?

Ах до чего ж мне тяжело.

Скажите мне скорей, тупица,

Как это всё произошло?

Ваш бравый Гэвин, грозная Тереза,

решил Медведя завалить.

Навешав на себя железа,

хотел Топтыгина убить.

Медведь проснулся на печи,

Хоть «караул!» теперь кричи.

Дубинку Мишка тут достал —

Девятый вал для нас настал.

Волна пошла со всех сторон,

И в ней утоп Уильямсон.

Ушла Британия на дно,

а с ней и Лондон заодно.

Утоп и чертог Букингем

и королева вместе с ем.

А в остальном, ужасная Тереза,

Всё хорошо, всё хорошо!

Материал: Фелискет

Иллюстрация: Коллаж Фелискета

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